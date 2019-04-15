Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на КипрИзвестия 12:49
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 апреля.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Минздрав приступил к антикризисному плану в Кандалакшской ЦРБ
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на свой страничке анонсировал начало приведения в действие антикризисного плана для системы здравоохранения.
Обновлено в 10:04
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Происшествия
В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено в 13:21
Политика
Майкл Помпео грозит Николасу Мадуро «дипломатической петлей»
Напомним, накануне госсекретарь США, находясь с визитом в Парагвае, заявил, что Венесуэле нужен лидер, который сможет бороться с коррупцией, который не будет передавать власть кубинцам или требовать российского вторжения. о его словам, иногда люди думают, что Мадуро побеждает, но на самом деле он передал все свои полномочия кубинцам и россиянам.
Обновлено в 14:08
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды
Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Политика
Константин Ремчуков: У Трампа новое испытание, и фокус борьбы - его налоговая декларация
К.Ремчуков ― Будем так же жить, потому что де-факто не было сотрудничества все последние годы.
Обновлено в 15:21
Политика
В США намерены опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля
Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 12:07
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Культура
Медведев по телефону поздравил Пугачеву с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила пресс-служба правительства.
Обновлено в 08:12
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Xiaomi предложила выбрать дизайн для народного флагмана Redmi
Слухи о новом смартфоне Redmi с процессором Snapdragon 855 появились достаточно давно, но ранее также представители компании заявляли о том, что ждать такую новинку скоро не стоит.
Обновлено в 07:26
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой назвал ее успех своей заслугой
Мужчина считает, что в успехе примадонны именно он сыграл важнейшую роль.
Обновлено в 11:44
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите
Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
На прошлой неделе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на пресс-конференции рассказал, что регионы так называемой второй волны готовы к переходу с аналогового на цифровое телевещание.
Обновлено в 06:53