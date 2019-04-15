Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на КипрИзвестия 12:49

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 апреля.

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

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