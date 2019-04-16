Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-ДамеСвободная Пресса 04:35

Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян.

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Общество Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

Кино «Игра престолов» побила собственный рекорд по просмотрам Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрело на 500 тыс. человек больше, по сравнению с седьмым сезоном.

Политика В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Авто Lexus представил свой первый минивэн Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки.

Происшествия В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.

Происшествия В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.

Транспорт В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.

Наука В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.

Экономика Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Политика Госдума приняла закон о суверенном интернете Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Происшествия Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Политика Савченко после освобождения обратилась к украинцам Сразу после освобождения из-под стражи Надежда Савченко поговорила с журналистами, прокомментировав ситуацию со своим арестом.

Шоу-бизнес Ирина Салтыкова вместе с дочерью посетила Рим Алиса вместе с мамой успела посмотреть основные достопримечательности столицы Италии. Дочери артистки очень понравился город.

Политика МИД Великобритании пообещал Эквадору исключить казнь Ассанжа Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший глава ведомства Борис Джонсон заверили президента Эквадора Ленина Морено в том, что основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж не передадут в страну, где ему грозит смертная казнь.

Шоу-бизнес Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.

Игры Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.