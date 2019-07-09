Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по УкраинеРИА Новости вчера в 15:57

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Главные новости к утру 10 июля

Коммерсантъ00:00

Путин заявил о невыполнении Обамой договоренностей по Украине

Газета.Ruвчера в 22:14

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

РИА Новостивчера в 15:57

Путин рассказал о не выполненных Обамой обещаниях по Украине

RT на русскомвчера в 17:25

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Lenta.ruвчера в 16:33

Путин сообщил о не выполненных Обамой договоренностях по Украине

РБКвчера в 17:31

Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон

ТАССвчера в 15:39
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Госдума призвала правительство ввести санкции против Грузии

Госдума рекомендовала российскому правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 06:28
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, из здания эвакуировали 500 человек.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

10 июля — Сампсоньев день. Что можно и что нельзя делать в этот праздник

По народным приметам, если 10 числа идет дождь, мокрая погода будет продолжаться до самого бабьего лета.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Российский лидер Владимир Путин считает, что возбуждение уголовного дела по статье об оскорблении государства в отношении грузинского журналиста, который ранее нецензурно обратился к нему в телеэфире, сделает ведущему телеканала "Рустави 2" "много чести".
Обновлено вчера в 12:12
Авто

Культовый Volkswagen Beetle ушел в историю

В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 07:32
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты

Samsung Galaxy M60 засняли вживую

Пока что официально неанонсированный смартфон Samsung Galaxy M60 уже был опробован индийским блоггером, а соответствующий видеоролик был опубликован на его канале в YouTube.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области

В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.
Обновлено 07 июля в 22:01
Политика

Текслер отправил в отставку замгубернатора Челябинской области Редина

Обновлено вчера в 05:20
Общество

В Китае из-за наводнения эвакуировали 77 тыс. человек

Обновлено в 00:15
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено вчера в 05:50
Общество

На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
Обновлено вчера в 22:04
Космос

Космическая компания Ричарда Брэнсона разместит акции на бирже

Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

«Тяжелее всего было доставать детей»: самарский спасатель — об операции на затонувшей «Булгарии»

Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено вчера в 05:36
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