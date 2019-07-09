Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

с чего всё началось

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Политика Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Здоровье В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами являются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета.

Культура Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Шоу-бизнес Оскар Кучера в пятый раз стал отцом Актер театра и кино Оскар Кучера в Instagram сообщил, что его супруга Юлия родила мальчика. Теперь у звезды уже пятеро детей.

Авто Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Политика Путин считает сближение России и Украины неизбежным Президент России Владимир Путин заявил, что сближение с Украиной и начало строительства союзнических отношений неизбежны.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Футбол Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Политика «Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.

Авто В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.

Политика Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.

Политика Джонсон не исключил приостановку работы парламента ради Brexit Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не исключил, что работа британского парламента может быть приостановлена в том случае, если придется выводить страну из ЕС без соглашения.

Политика Министр ВМС США временно станет главой Пентагона Главой Пентагона станет действующий министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер на время рассмотрения кандидатуры нынешнего врио министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера в сенате, сообщает газета Military Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

Авто Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.

Общество Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.