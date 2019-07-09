Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Спорт Сенатор США призвал отказаться от госфинансирования ЧМ-2026 по футболу Джозеф Мэнчин внес законопроект, согласно которому Федерация футбола США должна уравнять зарплаты игроков мужской и женской сборных Сенатор-демократ США Джозеф Мэнчин выступил против госфинансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, пока зарплата игроков американских мужских и женских сборных в этом виде спорта не станет равной.

Здоровье Собянин осмотрел ход строительства новой больницы в Коммунарке Медицинский центр 10 июля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Общество Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Политика В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.

Футбол Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.

Политика Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Происшествия Три человека пострадали из-за урагана в Перми Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.

Происшествия На Красной площади задержали протестующих крымских татар Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».

Происшествия В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.

Политика США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei.

Экономика Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах» СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".

Происшествия Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого "Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.

Происшествия В Подмосковье собака напала на ребенка Ребенок пострадал от нападения собаки в Дмитровском районе Подмосковья, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ГСУСК России по Московской области.

Общество Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.

Политика Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.

Происшествия Бывший начальник ГУФСИН Кузбасса получил 8,5 лет колонии за взятку Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и на четыре года запретил заниматься деятельностью, связанную с осуществлением функций представителя власти.

Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублей Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Происшествия Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.

Общество МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.

Технологии YouTube вносит изменения в работу системы Content ID Как известно, частью сервиса YouTube является система Content ID, в которой хранятся «цифровые отпечатки» — образцы контента, загруженные правообладателями.