Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по УкраинеРИА Новости вчера в 15:57

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон

Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.
ТАССвчера в 15:39

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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Газета.Ru02:21

Путин сообщил о не выполненных Обамой договоренностях по Украине

РБКвчера в 17:31

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

РИА Новостивчера в 15:57

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Известиявчера в 16:45

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Lenta.ruвчера в 16:33

Путин рассказал о не выполненных Обамой обещаниях по Украине

RT на русскомвчера в 17:25

Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон

ТАССвчера в 15:39
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Спорт

Сенатор США призвал отказаться от госфинансирования ЧМ-2026 по футболу

Джозеф Мэнчин внес законопроект, согласно которому Федерация футбола США должна уравнять зарплаты игроков мужской и женской сборных Сенатор-демократ США Джозеф Мэнчин выступил против госфинансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, пока зарплата игроков американских мужских и женских сборных в этом виде спорта не станет равной.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

Обновлено в 06:54
Здоровье

Собянин осмотрел ход строительства новой больницы в Коммунарке

Медицинский центр 10 июля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Обновлено в 08:22
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Политика

Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Три человека пострадали из-за урагана в Перми

Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

Обновлено в 07:19
Происшествия

На Красной площади задержали протестующих крымских татар

Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши

В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 04:54
Политика

США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei.
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский обсудил с мэром Борисполя озерные фекалии

Обновлено в 08:12
Экономика

Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»

СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Подмосковье собака напала на ребенка

Ребенок пострадал от нападения собаки в Дмитровском районе Подмосковья, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 05:44
Общество

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Политика

Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Бывший начальник ГУФСИН Кузбасса получил 8,5 лет колонии за взятку

Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и на четыре года запретил заниматься деятельностью, связанную с осуществлением функций представителя власти.
Обновлено в 07:43
Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублей

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:47
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда

От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Транспорт

Пробный поезд на новом участке Фрунзенского радиуса запустят 19 июля

Обновлено в 03:06
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Технологии

YouTube вносит изменения в работу системы Content ID

Как известно, частью сервиса YouTube является система Content ID, в которой хранятся «цифровые отпечатки» — образцы контента, загруженные правообладателями.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
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