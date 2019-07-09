Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по УкраинеРИА Новости вчера в 15:57
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.ТАССвчера в 15:39
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Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
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Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
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Общество
Липовый техосмотр обойдётся водителям в 300 тысяч рублей
За фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей могут ввести штрафы на сумму до 300 тысяч рублей.
Обновлено в 06:07
Футбол
«Барселоне» не хватило денег на Гризманна
«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.
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Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Здоровье
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Политика
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Политика
Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
Общество
Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём
Обновлено в 00:23
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Барнауле загорелся строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»
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Беременность сильно изменила Анастасию Решетову
Перемены в характере Анастасии Решетовой, ожидающей рождения первенца, приятно удивили её близких.
Обновлено в 06:00
Политика
Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении переговоров по интеграции
Обновлено вчера в 06:42
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Власти Москвы ограничили строительство в центре города
Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59