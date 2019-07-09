Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Общество Липовый техосмотр обойдётся водителям в 300 тысяч рублей За фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей могут ввести штрафы на сумму до 300 тысяч рублей.

Футбол «Барселоне» не хватило денег на Гризманна «Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.

Армия и оружие Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.

Здоровье Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.

Политика Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.

Политика Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.

Политика В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Происшествия В Барнауле загорелся строительный супермаркет Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Шоу-бизнес Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.

Шоу-бизнес Беременность сильно изменила Анастасию Решетову Перемены в характере Анастасии Решетовой, ожидающей рождения первенца, приятно удивили её близких.

Политика Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.

Происшествия Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".

Общество Власти Москвы ограничили строительство в центре города Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Происшествия ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.