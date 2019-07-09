Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по УкраинеРИА Новости вчера в 15:57

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон

Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.
ТАССвчера в 15:39

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Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Lenta.ruвчера в 16:33

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РБКвчера в 17:31

Путин рассказал о не выполненных Обамой обещаниях по Украине

RT на русскомвчера в 17:25

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Известиявчера в 16:45

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Газета.Ru02:21

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

РИА Новостивчера в 15:57

Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон

ТАССвчера в 15:39
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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Первый поезд по новым станциям подземки Петербурга пустят 19 июля

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
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Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
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Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём

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Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
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Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
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В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
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В Барнауле загорелся строительный супермаркет

Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
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Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Обновлено вчера в 19:49
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Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже

На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
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В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Беременность сильно изменила Анастасию Решетову

Перемены в характере Анастасии Решетовой, ожидающей рождения первенца, приятно удивили её близких.
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Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян

Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
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Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
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Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
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«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
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Лукашенко обвинил Россию в торможении переговоров по интеграции

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В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

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Власти Москвы ограничили строительство в центре города

Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.
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Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
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Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

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РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
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