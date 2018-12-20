Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами.

Путин ответил украинскому журналисту на вопрос об "окупированном" Россией Донбассе. По мнению президента, блокаду установили украинцы. Также он предрек провал политике Порошенко и его правительству.

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