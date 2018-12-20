Политика
Путин прокомментировал «оккупацию» Донбасса
Путин прокомментировал «оккупацию» ДонбассаVSE42 Новости04:53
Путин ответил украинскому журналисту на вопрос об "окупированном" Россией Донбассе. По мнению президента, блокаду установили украинцы. Также он предрек провал политике Порошенко и его правительству.
VSE42 Новости04:53
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Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
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