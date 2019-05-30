Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»ТАСС 12:02
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава". Торжественная церемония, приуроченная к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, проходит в Александровском зале Кремля.
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Семья с 12 детьми из КБР поедет на награждение к Путину
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 07:55
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Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Политика
Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата
Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Общество
Главный аварийный комиссар Алтая рассказал, зачем его сотрудники раздают деньги и к чему приводят ошибки чиновников
Один из первых аварийных комиссариатов России появился в Барнауле.
Обновлено в 20:18
Общество
Роструд напомнил об условиях работы в жару
В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
В США показали самолет «Судного дня» изнутри
Обновлено в 17:42
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Происшествия
CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии
Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено в 18:13
Политика
Канада и США призвали Китай освободить задержанных канадцев
Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.
Обновлено в 20:25
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»
Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Происшествия
СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым
Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 21:07
Политика
Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для того, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.
Обновлено в 21:44
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Политика
Трамп заявил, что ему нравятся сторонники Brexit Джонсон и Фарадж
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравятся британские политики Борис Джонсон и Найджел Фарадж, которые выступают за выход страны из Евросоюза, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20