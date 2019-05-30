Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»ТАСС 12:02

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава". Торжественная церемония, приуроченная к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, проходит в Александровском зале Кремля.

Происшествия На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Политика Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Шоу-бизнес Ксения Бородина не хочет третьего ребенка Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.

Общество Роструд напомнил об условиях работы в жару В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.

Авто Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.

Наука Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.

Кино Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.

Происшествия CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.

Политика Канада и США призвали Китай освободить задержанных канадцев Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.

Политика Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа» Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.

Происшествия СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Политика Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для того, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

Футбол «Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород» Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.

Политика Трамп заявил, что ему нравятся сторонники Brexit Джонсон и Фарадж Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравятся британские политики Борис Джонсон и Найджел Фарадж, которые выступают за выход страны из Евросоюза, пишет РИА Новости.