Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»ТАСС 12:02

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава". Торжественная церемония, приуроченная к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, проходит в Александровском зале Кремля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин вручил в Кремле ордена «Родительская слава»

Взгляд.ру19:07

Путин удостоил ордена семью с 12 детьми из Кабардино-Балкарии

REGNUM09:06

Детские игры в Кремле

Российская газета13:25

Путин наградил многодетные семьи орденами «Родительская слава»

ФАН12:14

Путин назвал многодетных родителей «главными людьми», определяющими будущее страны

ТАСС13:35

Сергей Собянин рассказал о награждении орденом «Родительская слава» многодетных семей

Вечерняя Москва15:45

Семья с 12 детьми из КБР поедет на награждение к Путину

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Обновлено в 16:54
Происшествия

На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Политика

Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Обновлено в 05:57
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата

Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Культура

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина не хочет третьего ребенка

Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Общество

Главный аварийный комиссар Алтая рассказал, зачем его сотрудники раздают деньги и к чему приводят ошибки чиновников

Один из первых аварийных комиссариатов России появился в Барнауле.
Обновлено в 20:18
Общество

Роструд напомнил об условиях работы в жару

В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие

В США показали самолет «Судного дня» изнутри

Обновлено в 17:42
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Кино

Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Культура

Собчак получит прайм-тайм на Первом канале, потеснив Урганта и Познера

Обновлено в 09:26
Происшествия

CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии

Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено в 18:13
Политика

Канада и США призвали Китай освободить задержанных канадцев

Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.
Обновлено в 20:25
Политика

Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Происшествия

СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым

Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 21:07
Политика

Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для того, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.
Обновлено в 21:44
Футбол

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»

Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Политика

Трамп заявил, что ему нравятся сторонники Brexit Джонсон и Фарадж

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравятся британские политики Борис Джонсон и Найджел Фарадж, которые выступают за выход страны из Евросоюза, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Футбол

Рамос принял решение остаться в «Реале»

Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное