Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра НевскогоРБК 04:56
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского. Соответствующая новость была опубликована во вторник на официальном портале правовой информации. Эта награда вручается российским гражданам за особые личные заслуги перед отечеством.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей
На российском рынке самым продаваемым кроссовером, средняя стоимость которого составляет 2 миллиона рублей, по результатам первых семи месяцев текущего года является "немец" Volkswagen Tiguan.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Audi Sport показала тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Футбол
Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери
Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Авто
На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик
За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала видеообращение чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Птица в клетке: Меган Маркл ужасно тоскует в королевском дворце
Возможно, поэтому Меган постоянно нарушает королевский протокол — например, просит, чтобы на званых ужинах ее непременно сажали рядом с супругом.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Британские ВВС поднимали истребители для перехвата российских Ту-142
Истребители Typhoon британских ВВС в понедельник перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142, сообщило Минобороны Великобритании.
Обновлено в 05:05
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Обновлено вчера в 04:50
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено вчера в 22:12
Культура
Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Наука
Ученые выяснили, какие люди особенно склонны к раку
Мутация гена RABL3 была обнаружена в ходе наблюдений за семьей, где у пятерых родственников выявили онкологию, связанную как с поджелудочной железой, так и с другими типами рака.
Обновлено в 00:17
Здоровье
Названа самая частая причина смерти россиян
Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 04:48
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46