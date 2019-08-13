Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского. Соответствующая новость была опубликована во вторник на официальном портале правовой информации. Эта награда вручается российским гражданам за особые личные заслуги перед отечеством.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Шоу-бизнес Уехавшая в США Лариса Долина примерила мини-шорты Отечественная певица Лариса Долина примерила мини-шорты, не стесняясь демонстрировать обнаженные ноги.

Гаджеты Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».

Общество ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Музыка Наргиз окончательно ушла от Максима Фадеева Артистка объявила о том, что окончательно прекратила свое сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Экономика Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.

Футбол Дзюба исключил возвращение в «Спартак» Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что не вернулся бы в «Спартак» даже при наличии предложения от московского клуба.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Армия и оружие Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России «Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Происшествия В кабинете замминистра образования Дагестана провели выемку документов Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства образования и науки Дагестана, представители регионального МВД провели выемку документов в кабинете замминистра образования и науки РД Тагира Кудаева.

Политика Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.

Политика Путин проверил стройку «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.

Политика Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Политика Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

Общество Реконструкцию ансамбля Соловецкого монастыря завершат к 2035 году Основной комплекс реставрационных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.

Происшествия Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.

Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.