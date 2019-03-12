Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея ПервозванногоNews.ru 06:38

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Коммерсантъ07:37

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Российская газета06:52

Путин наградил Матвиенко Орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Rambler News Service06:20

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

РБК06:49

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Ведомости06:31

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

ТАСС06:51

Путин наградил Матвиенко высшим орденом страны

Политсовет06:18
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