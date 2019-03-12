Политика
Матвиенко наградили орденом Андрея ПервозванногоBFM.ru 07:17
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
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Политика
Вступили в силу законы об оскорблении власти и фейковых новостях
Чуть ранее, 18 марта, был опубликован закон о наказании за недостоверные, "фейковые новости", который вступил в силу с даты обнародования.
Обновлено в 06:06
Кино
Вышел трейлер фильма «Страшные истории для рассказа в темноте»
Обновлено в 07:51
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика
Госдеп США раскрыл задачи российских военных в Венесуэле
Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.
Обновлено в 13:44
ЖКХ
87 домов в Кронштадте остались без теплоснабжения
В настоящее время 87 зданий остаются без отопления. Ремонт проводится у здания №34 на улице Посадской.
Обновлено в 14:19
Игры
Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3
Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Авто
Британский авторынок в феврале показал прирост
Согласно информации опубликованной Британским обществом автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в феврале авторынок увеличился на 1,4% и составил 81 969 машин.
Обновлено в 01:48
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов
Обновлено в 04:59
Кино
Умерла известный режиссер Аньес Варда
Обновлено в 07:24
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Космос
Вертолёт для Марса испытали в NASA
Вертолёт в миниатюрном исполнении, созданный для Марса, испытали в NASA.
Обновлено в 06:02
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории
Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
Обновлено в 14:04
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Гаджеты
Наушники AirPods 2 от Apple набрали 0 баллов по ремонтопригодности
Из 10 возможных баллов гарнитура получила 0, а невозможность проведения ремонта сокращает срок эксплуатации беспроводных наушников.
Обновлено в 13:38
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика
Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Политика
Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине
Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
Обновлено в 13:30