Происшествия
Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницуРоссийская газета 05:14
Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко. Во время пожара в детском лагере "Холдоми" 23 июля пятиклассник из Комсомольска-на-Амуре погиб, спасая девочек из горящей палатки. От ожогов он скончался в больнице.
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Спасавший детей при пожаре в лагере «Холдоми» подросток посмертно награжден орденом Мужества
PROkhab.ruвчера в 22:26
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
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На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
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