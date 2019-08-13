Происшествия

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницуРоссийская газета 05:14

Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко. Во время пожара в детском лагере "Холдоми" 23 июля пятиклассник из Комсомольска-на-Амуре погиб, спасая девочек из горящей палатки. От ожогов он скончался в больнице.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении самолета в Нелькане

Газета.Ru06:04

Путин наградил педагога, спасшую девочку при падении самолета L-410

РЕН ТВ05:14

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Российская газета05:14

Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении L-410

РИА Новости05:08

Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

ТАССвчера в 23:17

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

RT на русскомвчера в 22:58

Спасавший детей при пожаре в лагере «Холдоми» подросток посмертно награжден орденом Мужества

PROkhab.ruвчера в 22:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Технологии

Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress

Сервис микроблогов Tumblr был продан компании Automattic, разработчику и владельцу системы управления контентом WordPress.
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя блокадницей

Певица и ведущая Ольга Бузова выложила в свой аккаунт в Instagram новое видео. На нем она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Модель Джош Глосс пожаловался на американскую певицу Кэти Перри из-за нанесенной сексуальной травмы семилетней давности.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Обновлено в 04:00
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Футбол

РПЛ отменила традиционную пресс-конференцию после тура

РПЛ отказалась от проведения пресс-конференции по итогам пятого тура чемпионата России.
Обновлено в 04:55
Здоровье

В Тюменской области обновили автопарк станций скорой помощи

Обновлено в 05:57
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 01:48
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Игры

PC Building Simulator появилась на Xbox One и ожидается на PS4

Популярная инди-игра PC Building Simulator, разработанная студией The Irregular Corporation, может появиться на консоли PS4 в ближайшие дни.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Обновлено в 01:08
Футбол

Представители «Барселоны» прилетят в Париж на переговоры по Неймару

"Барселона" отправила двух представителей в Париж для переговоров с "ПСЖ" относительно трансфера нападающего Неймара.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Кредитное рабство для молодой семьи в Петербурге обернулось убийством

Обновлено в 04:06
Политика

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Происшествия

На Кубани в ДТП столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек

Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»

Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом

Рекомендации по выбору правильного места для занятий спортом опубликованы 13 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:12
Общество

Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем

Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
Главное