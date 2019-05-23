Футбол

Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Матч ТВ07:29

Путин: РФ готова подключиться к реализации планов ФИФА по развитию футбола

РИА Новости08:18

Инфантино по-русски поблагодарил за награду: Слава России!

Газета.Ru08:22

Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

Sport24.ru07:08

"Слава России!" Инфантино на русском поблагодарил Путина

Спорт-Экспресс07:46

Путин наградил президента FIFA орденом Дружбы

Комсомольская правда06:36

Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Sportbox.RU07:29
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Обновлено в 09:42
Здоровье

Уникальное лекарство от ВИЧ разработают в России через пять лет

Специалисты утверждают, что всего через пять лет на территории РФ появится новое уникальное лекарство от ВИЧ.
Обновлено в 03:32
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ

Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.
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Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В контактной группе опровергли сообщения о россиянах в Ливии

Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов заявил о том, что сообщения о поставках Турцией оружия Триполи в обход эмбарго и об отправке Москвой в Ливию россиян могут являться пропагандистским вбросом, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Российская полиция получит очки с распознаванием лиц

Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab могут появиться у полицейских в крупных городах РФ в 2020 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2019.
Обновлено в 08:46
Общество

Недостроенное метро в Омске зальют цементно-песчаным раствором

Обновлено в 10:01
Здоровье

Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Кино

Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»

Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
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Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра»

Обновлено в 09:31
Политика

Порошенко обвиняют в отмывании похищенных у армии средств

Ранее Портнов заявил, что Порошенко, по его сведениям, легализовал $300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив фиктивную сделку за счёт средств, украденных у украинской армии.
Обновлено в 10:34
Космос

NASA: На молодом Марсе преобладали взрывные извержения вулканов

Обновлено в 09:59
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Космос

Названы девять самых загадочных объектов во Вселенной

Астрономы назвали девять самых загадочных объектов во Вселенной, объяснение которым ученые дать затрудняются.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56
Футбол

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Футбол

Миранчук прокатился в московском метро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Задержан экс-министр здравоохранения Пензенской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.
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Происшествия

Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья

Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
Обновлено в 09:54
Авто

Rolls-Royce посвятил купе Wraith перелету через Атлантику

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивное купе Wraith Eagle VIII, премьера которого состоится на конкурсе автомобильной элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии.
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Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал".
Обновлено в 06:45
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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