Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Обновлено в 09:42
Здоровье
Уникальное лекарство от ВИЧ разработают в России через пять лет
Специалисты утверждают, что всего через пять лет на территории РФ появится новое уникальное лекарство от ВИЧ.
Обновлено в 03:32
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ
Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В контактной группе опровергли сообщения о россиянах в Ливии
Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов заявил о том, что сообщения о поставках Турцией оружия Триполи в обход эмбарго и об отправке Москвой в Ливию россиян могут являться пропагандистским вбросом, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Российская полиция получит очки с распознаванием лиц
Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab могут появиться у полицейских в крупных городах РФ в 2020 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2019.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Политика
Порошенко обвиняют в отмывании похищенных у армии средств
Ранее Портнов заявил, что Порошенко, по его сведениям, легализовал $300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив фиктивную сделку за счёт средств, украденных у украинской армии.
Обновлено в 10:34
Космос
Названы девять самых загадочных объектов во Вселенной
Астрономы назвали девять самых загадочных объектов во Вселенной, объяснение которым ученые дать затрудняются.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Задержан экс-министр здравоохранения Пензенской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья
Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
Обновлено в 09:54
Авто
Rolls-Royce посвятил купе Wraith перелету через Атлантику
Компания Rolls-Royce представила эксклюзивное купе Wraith Eagle VIII, премьера которого состоится на конкурсе автомобильной элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор
В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал".
Обновлено в 06:45