Финансы
Путин надеется на снижение ставок по ипотеке9111.ru вчера в 07:57
Андрей Костин уверен, что прогнозы и тенденция ЦБ приведут к тому, что ставки по ипотеке будут снижены до конца года. Президент России, в свою очередь, выразил надежду на снижение ставки по ипотеке, а также на снижение инфляции.
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Интернет
Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей
Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Общество
Amazon отдаст на благотворительность нераспроданные товары
Компания Amazon объявила о запуске благотворительной программы Fulfillment by Amazon (FBA) Donations.
Обновлено в 07:21
Политика
Модератором сессии ВЭФ с участием Путина станет ведущий ABC News
В 2019 году модератором пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, заявил 15 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
Обновлено в 04:47
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Интернет
«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фотографии
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Музыка
Ильич из Little Big стал топ-менеджером «Связного»
Обновлено в 08:18
Здоровье
В Челябинске сложилась неблагополучная ситуация с педикулезом
Заразиться паразитами можно в любом месте при непосредственном контакте с человеком, у которого есть вши, либо через его вещи – расчески, полотенца, другие предметы гигиены.
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп рассчитывает на гуманное решение Пекином кризиса в Гонконге
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если председатель КНР Си Цзиньпин захочет гуманно решить проблему Гонконга, то он сделает это.
Обновлено вчера в 19:52