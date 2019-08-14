Андрей Костин уверен, что прогнозы и тенденция ЦБ приведут к тому, что ставки по ипотеке будут снижены до конца года. Президент России, в свою очередь, выразил надежду на снижение ставки по ипотеке, а также на снижение инфляции.

Путин надеется на снижение ставок по ипотеке

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