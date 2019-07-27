Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодкиРИА Новости 07:28
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Происшествия
Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция
Обновлено в 07:56
Футбол
«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади
Силовики начали хватать предполагаемых участников несанкционированного митинга еще до его начала.
Обновлено в 14:31
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Экономика
Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации
Генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов может появиться в России.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Игры
Игроки обходят микротранзакции в Wolfenstein: Youngblood с помощью читов
ПК-игроки в Wolfenstein: Youngblood нашли способ обхода микротранзакций с помощью читов.
Обновлено в 09:09
Футбол
Болельщики потребовали от Кононова уйти в отставку
Болельщики московского "Спартака" хотят, чтобы наставник команды Олег Кононов подал в отставку.
Обновлено в 11:23
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом
Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Погибших при падении самолёта в Подмосковье достали из реки
В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
Обновлено в 14:46
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Происшествия
Два землетрясения произошли на Филиппинах
В результате двух землетрясений в районе провинции Батанес (Филиппины) погибли восемь человек, еще 60 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Культура
В Туле состоялся фестиваль исторической реконструкции
Обновлено в 08:17
Политика
США пригрозили Франции налогом на вино
Позднее Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом предложил обсудить вопрос «цифрового налога» на саммите G7 во Франции.
Обновлено вчера в 17:53
Авто
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ
Обновлено в 04:45
Футбол
«Торпедо» хочет арендовать Тикнизяна у ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» хочет взять в аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21