Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в КиевеРБК 12:24

Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений.

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь. Трансляцию с мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

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