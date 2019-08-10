Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в КрымуГазета.Ru 11:59
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, его сопроводили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
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Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
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Армия и оружие
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Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
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Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
10 августа на территории Чагдинского месторождения в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 02:56
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Динамо — Зенит 0:2
Обновлено в 13:15
Происшествия
Неизвестный в Тюмени открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
В 00:30 по местному времени один из сотрудников заметил подозрительного мужчину, который бросил в сторону патруля Росгвардии, который при приближении силовиков бросил в них неизвестный предмет, оказавшийся в последствии рюкзаком, и открыл огонь из оружия, ранив одного из бойцов.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
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Происшествия
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ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Кабардино-Балкарии в ДТП на трассе погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 09:44
Авто
В Сети вспомнили отечественный паркетник «Тарзан»
В 1999 году было принято решение разработать вторую генерацию «Тарзана», но на этот раз на базе «Нивы» и ВАЗ-2111 в кузовах универсал и хэтчбек.
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Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
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