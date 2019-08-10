Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в КрымуГазета.Ru 11:59
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, его сопроводили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
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Происшествия
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Обновлено в 03:49
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Обновлено 08 августа в 03:56
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