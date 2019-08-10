Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова. Президент поздравил байкеров с юбилеем, отметив важность идеи, которая сплачивает единомышленников.

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

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