Политика

Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в КрымуRT на русском 13:15

Как уточняет РИА Новости Крым, юбилейное байк-шоу «Ночных волков» прошло на горе Гасфорта в Севастополе. Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
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Владимир Путин
Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей мотоциклов, и всех, кто всем сердцем и душой относится к нашей Родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека.
— Владимир ПутинВести.Севастополь 15:23

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