Политика
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в КрымуRT на русском 13:15
Как уточняет РИА Новости Крым, юбилейное байк-шоу «Ночных волков» прошло на горе Гасфорта в Севастополе. Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
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Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей мотоциклов, и всех, кто всем сердцем и душой относится к нашей Родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия
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Общество
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
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В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
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Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
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Общество
В 12 городах страны проведут работу по очистке воздуха
Воздух станет чище в 12 городах страны благодаря реализации национального проекта «Экология». Он начнётся с подраздела «Чистый воздух».
Обновлено в 14:58
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Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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Армия и оружие
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Обновлено в 14:28
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