Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в КрымуГазета.Ru вчера в 11:59
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, его сопроводили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Владимир Путин приехал на мотоцикле на байкерское шоу «Ночных волков» в Крыму
Эхо Москвывчера в 11:30
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