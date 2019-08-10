Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»Газета.Ru 13:38
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова. Президент поздравил байкеров с юбилеем, отметив важность идеи, которая сплачивает единомышленников.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
Тельцам легко даются новые знания и навыки, воспользуйтесь этим, чтобы изучить то, что вам давно было интересно.
Обновлено 08 августа в 08:03
Политика
Новый посол КНР в России прибыл в Москву
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 17:01
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Музыка
Сегодня: Оскару Кучере - 45
39 лет актрисе Доминик Суэйн.44 года актёру Кейси Аффлеку.50 лет певице Таните Тикарам.55 лет назад умер автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг (1908-1964).
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Ватикане задержан угрожавший поджечь себя мигрант из Ирака
Итальянская полиция задержала выходца из Ирака, который угрожал себя поджечь близ площади Святого Петра в Ватикане.
Обновлено в 22:05
Общество
Сестры-супермодели Хадид стали жертвами грабителей в Греции
Сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид стали жертвами грабителей во время отдыха на греческом острове Миконос.
Обновлено в 22:23
Происшествия
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали.
Обновлено в 19:31
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Авто
Поставки Mercedes-AMG One отодвинули до 2021 года
Стоит напомнить, что всего планируется выпустить 275 экземпляров гиперкара Mercedes-AMG One, мощность которого составит не менее 1 000 л.с. Стоимость модели составит 2,7 миллиона долларов.
Обновлено в 08:40
Общество
Россия запретила ввоз плодовых из Китая
Обновлено в 06:28
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес
Кардашьян трогательно поздравила Кайли Дженнер с днём рождения
В трогательном обращении к сестре Кардашьян призналась, что считает её "мудрой душой, принимающей удивительные решения", и заявила, что ей приятно видеть, что Кайли остаётся добрым человеком и ведёт полноценную жизнь, "проживая каждый день как последний".
Обновлено в 21:33
Футбол
Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 14:20
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Анита Цой откровенно высказалась о своем отношении к алкоголю
Во время общения исполнительница затронула и непростую тему – высказалась о своем отношении к алкоголю.
Обновлено в 11:33
Культура
В сентябре в Севастополе пройдёт фестиваль гармонии и счастья
14-15 сентября в Севастополе в посёлке Андреевка пройдёт фестиваль гармонии и счастья «Точка сборки».
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49
Финансы
Россияне чаще пользуются банкоматами для внесения наличных, а не для снятия
Аналитики банка «Русский Стандарт» выснили,что несмотря на то, что в целом россияне стали меньше пользоваться банкоматами, число операций на внесение средств превышает число операция на их снятие.
Обновлено в 22:14
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено в 23:09
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 03:11