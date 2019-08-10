Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в КрымуГазета.Ru 11:59

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, его сопроводили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Рев моторов, музыка и огонь. Байк-шоу «Тень Вавилона» проходит под Севастополем

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РИА Новости11:55
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