Политика
ТАССПутин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. После осмотра экспозиций главы государств подошли к палатке со знаменитым лакомством, которое пoлюбилось многим мировым политикам.
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Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)
REGNUM 02:10
Политика
ЛНР предложила Киеву обсудить ремонт моста на КПП «Станица Луганская»
Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко предложил представителям Киева совместно обсудить шаги по ремонту разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
РИА Новости 14:07
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Космос
Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Взгляд.ру вчера в 07:31
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Происшествия
Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар
Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.
Российская газета 13:42
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Политика
Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Инфорос 06:03
Политика
Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию
Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.
Газета.Ru 14:58
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском 15:05
Армия и оружие
НАТО может применить силу в ответ на серьезную кибератаку
Североатлантический блок адаптируется к новой реальности, написал 27 августа Столтенберг в статье для британского издания Prospect, и для сохранения безопасности, «как и на протяжении последних 70 лет», мощная атака в киберпространстве может привести в действие пятую статью договора стран НАТО.
Ридус 13:18
Политика
Путин осмотрел новый аэропорт Саратова
Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Политика
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду
Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
Газета.Ru 08:24
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Армия и оружие
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Футбол
Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 07:58
Интернет
Instagram тестирует новый мессенджер
Аргументы и Факты 04:58
Армия и оружие
Ударный «Охотник» пойдет в серию через 5 лет
Новейший российский ударный дрон "Охотник" может отправиться в серийное производство в 2024 году.
Вести.Ru 07:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки
Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград 14:56