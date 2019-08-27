Политика

ТАССТАССПутин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. После осмотра экспозиций главы государств подошли к палатке со знаменитым лакомством, которое пoлюбилось многим мировым политикам.
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Путин купил Эрдогану мороженое на авиасалоне МАКС-2019

РЕН ТВ01:38

Путин угостил мороженым Эрдогана на МАКС-2019

Газета.Ru02:02

"За меня заплатишь?" Путин накормил Эрдогана мороженым

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Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне МАКС

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Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации

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Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

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"Шоколадное или сливочное?" Какое мороженое выбирал Путин на авиасалоне МАКС

ТАССвчера в 13:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:31, Вашингтон
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12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Газета.Ru 02:17
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
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Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:57
Политика

Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
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Политика

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
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Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

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РБК вчера в 12:25
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Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км

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Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Здоровье

В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
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На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
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Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
Музыка

Билли Айлиш проспала церемонию награждения MTV VMA

Певица улетела на свой первый концерт в Москве Американская певица Билли Айлиш объяснила свое отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA).
Аргументы и Факты вчера в 16:25
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Тренер Хабиба поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье

Газета.Ru вчера в 13:19
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Еще один американский сенатор рассказал об отказе в российской визе

Американский сенатор, член Демократической партии Крис Мерфи рассказал, что ему отказали в выдаче визы для въезда в Россию.
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Происшествия

В Новоуральске вынесен приговор наркоману, отрезавшему женщине язык

ТагилСити.ру 02:44
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К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Общество

Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей

Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
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Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Появились системные требования Borderlands 3

Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
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Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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Пентагон утвердил строительство дополнительных 32 км стены с Мексикой

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