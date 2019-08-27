Политика
ТАССПутин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. После осмотра экспозиций главы государств подошли к палатке со знаменитым лакомством, которое пoлюбилось многим мировым политикам.
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Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:57
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Авто
Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км
Актуальные Новости вчера в 12:13
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Происшествия
В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек
Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
Музыка
Билли Айлиш проспала церемонию награждения MTV VMA
Певица улетела на свой первый концерт в Москве Американская певица Билли Айлиш объяснила свое отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA).
Аргументы и Факты вчера в 16:25
Единоборства
Тренер Хабиба поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика
Еще один американский сенатор рассказал об отказе в российской визе
Американский сенатор, член Демократической партии Крис Мерфи рассказал, что ему отказали в выдаче визы для въезда в Россию.
Дождь вчера в 14:03
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Общество
Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей
Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
За облаками 00:00
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Гаджеты
Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Шоу-бизнес
Джейми Фокс забыл брошенную им Кэти Холмс
Актер уже живет с новой любовницей. События в личной жизни Джейми Фокса развиваются, как никогда стремительно.
7Дней.ру 02:00