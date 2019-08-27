с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. После осмотра экспозиций главы государств подошли к палатке со знаменитым лакомством, которое пoлюбилось многим мировым политикам.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

Авто Новый Mercedes-Benz GLE Coupe представлен официально Характерная особенность нового Mercedes-Benz GLE Coupe в том, что его колёсная база на 6 сантиметров короче стандартного кроссовера GLE, однако на 2 сантиметра больше, чем у прежней версии купе-кроссовера.

Происшествия Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».

Транспорт Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.

Экономика Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей По итогам первого квартала 2019 года задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 564,5 млрд руб. Об сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минстроя России.

Гаджеты Сбербанк создаст свою умную колонку Сбербанк начал разрабатывать собственную умную колонку, которая станет стержнем экосистемы кредитной организации, сообщает РБК со ссылкой на трех источников, близких к банку.

Технологии NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Происшествия На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.

Политика Коломойский призвал снять с России часть санкций Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».

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Гаджеты Живые фотографии Google Pixel 4 В сети появились живые фотографии, показывающие переднюю и заднюю часть Google Pixel 4. Смартфон работает под управлением Android 10, что можно определить по появлению панели жестов навигации в нижней части экрана и скобок для Google Assistant в нижнем левом и правом углах дисплея.

Футбол Николай Гиоргобиани: Не знаю в лицо половины игроков РПЛ Если из Уфы Александр Зинченко пробился в Ман Сити, из других клубов РПЛ ребята уезжали в Челси, Арсенал - значит, все возможно.

Технологии Глава РЖД считает квантовые технологии прорывным направлением РЖД в середине августа сообщили, что создали департамент квантовых коммуникаций для развития этой высокотехнологичной области.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Экономика Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.

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Происшествия Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

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