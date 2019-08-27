Политика
ТАССПутин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. После осмотра экспозиций главы государств подошли к палатке со знаменитым лакомством, которое пoлюбилось многим мировым политикам.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиационно-космическом салоне МАКС, следует из видеозаписей "Комсомольской правды" и ТВЦ.Медиазонавчера в 09:56
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Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Авто
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe представлен официально
Характерная особенность нового Mercedes-Benz GLE Coupe в том, что его колёсная база на 6 сантиметров короче стандартного кроссовера GLE, однако на 2 сантиметра больше, чем у прежней версии купе-кроссовера.
без руля.ру вчера в 19:20
Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Экономика
Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей
По итогам первого квартала 2019 года задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 564,5 млрд руб. Об сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минстроя России.
РБК 04:24
Гаджеты
Сбербанк создаст свою умную колонку
Сбербанк начал разрабатывать собственную умную колонку, которая станет стержнем экосистемы кредитной организации, сообщает РБК со ссылкой на трех источников, близких к банку.
Forbes 03:42
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Футбол
Экс-игрок сборной США и «Лос-Анджелес Гэлакси» умер в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни.
Чемпионат 03:53
Происшествия
На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом
В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп
В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.
Росбалт 04:00
Гаджеты
Живые фотографии Google Pixel 4
В сети появились живые фотографии, показывающие переднюю и заднюю часть Google Pixel 4. Смартфон работает под управлением Android 10, что можно определить по появлению панели жестов навигации в нижней части экрана и скобок для Google Assistant в нижнем левом и правом углах дисплея.
Megaobzor.com 04:08
Политика
Украинец Вакаров попался на лжи о «мирных» лозунгах в Киеве из-за плаката «Смерть России»
Украинский политолог Василий Вакаров неудачно попытался доказать на российском ТВ мирный характер акций в Киеве.
Экономика сегодня вчера в 10:23
Футбол
Николай Гиоргобиани: Не знаю в лицо половины игроков РПЛ
Если из Уфы Александр Зинченко пробился в Ман Сити, из других клубов РПЛ ребята уезжали в Челси, Арсенал - значит, все возможно.
Советский спорт 01:01
Технологии
Глава РЖД считает квантовые технологии прорывным направлением
РЖД в середине августа сообщили, что создали департамент квантовых коммуникаций для развития этой высокотехнологичной области.
РИА Новости 04:44
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки
Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.
Полит.ру 26 августа в 23:14
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Авто
Выбираем надежный трехлетний Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей
Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых привлекательных вариантов трехлетних Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей.
АвтоВзгляд 02:26
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19