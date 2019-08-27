Политика

ТАССТАССПутин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. После осмотра экспозиций главы государств подошли к палатке со знаменитым лакомством, которое пoлюбилось многим мировым политикам.
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Путин купил Эрдогану мороженое на авиасалоне МАКС-2019

РЕН ТВ01:38

"Шоколадное или сливочное?" Какое мороженое выбирал Путин на авиасалоне МАКС

ТАССвчера в 13:06

Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне МАКС

Медиазонавчера в 09:56

«Сдачу Мантурову отдайте»: Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКСе. В 2017 он покупал его у той же продавщицы

Дождьвчера в 10:09

Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации

РБКвчера в 09:36

Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

Интерфаксвчера в 09:25

"За меня заплатишь?" Путин накормил Эрдогана мороженым

ТВ Центрвчера в 09:15
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Экономика

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Футбол

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

Спорт-Экспресс вчера в 12:29
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Гаджеты

Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3

MobiDevices вчера в 11:16
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Газета.Ru вчера в 03:35
Политика

Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Политика

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ вчера в 06:58
Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество

Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления

Говорит Москва 01:27
Авто

Автомобили Toyota подешевели на 400 000 рублей

Прямо небывалый ценопад устроили японцы, обесценив свою продукцию в России аж на 400 000 рублей.
АвтоВзгляд 26 августа в 07:59
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет

Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Интерфакс - Россия 01:29
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество

В Арктике открыто пять новых российских островов

Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкову пытаются откормить близкие

Близкие примы очень озабочены ее состоянием и буквально пытаются ее откормить, но от пищи она отказывается.
Bimru.ru вчера в 23:04
Технологии

Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Политика

Волкер поставил условие России для возвращения в G7

Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН 26 августа в 09:35
Технологии

Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram

Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
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