Политика
ТАССПутин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. После осмотра экспозиций главы государств подошли к палатке со знаменитым лакомством, которое пoлюбилось многим мировым политикам.
Читать в источнике
Оценить185
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс вчера в 12:29
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Гаджеты
Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3
MobiDevices вчера в 11:16
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика
Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ вчера в 06:58
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления
Говорит Москва 01:27
Авто
Автомобили Toyota подешевели на 400 000 рублей
Прямо небывалый ценопад устроили японцы, обесценив свою продукцию в России аж на 400 000 рублей.
АвтоВзгляд 26 августа в 07:59
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Интерфакс - Россия 01:29
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкову пытаются откормить близкие
Близкие примы очень озабочены ее состоянием и буквально пытаются ее откормить, но от пищи она отказывается.
Bimru.ru вчера в 23:04
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Политика
Волкер поставил условие России для возвращения в G7
Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН 26 августа в 09:35
Технологии
Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram
Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12