Политика
Путин на Крещение окунулся в прорубьРИА Новости 06:25
Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
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Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых автомобилей в Москве в прошедшем году.
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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
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Энергоблок РАЭС снова подключен к сети
Инженеры устранили неполадки на третьем энергоблоке Ровенской АЭС. Он подключен к сети и продолжает набор мощности.
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На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
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В Париже проходит десятая акция «желтых жилетов»
Несколько сотен человек собрались на десятую акцию протестов «желтых жилетов» в Париже, сообщает «РИА Новости».
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Число жертв взрыва трубопровода в Мексике возросло до 66
Не менее 66 человек погибли при взрыве и последующем возгорании на трубопроводе в мексиканском штате Идальго.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин на Крещение окунулся в прорубь
Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В результате конфликта на востоке Москвы погиб мужчина
Следственными органами ГСУ СК России по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении убийства.
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На известную певицу Лолиту Милявскую подали в суд из-за огромного долга за коммунальные услуги.
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Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси
После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
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Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю ведет доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе.
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Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов
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Общество
В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России
Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено в 06:32
Общество
«Самый милый в мире пес» умер от тоски
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Общество
Королеву Великобритании уличили в нарушении закона
В комментариях под материалом пользователи напомнили, что езда без пристегнутого ремня безопасности в Великобритании считается нарушением закона.
Обновлено в 07:51
Общество
Самое популярное в Сети яйцо «треснуло»
Instagram-аккаунт @world_record_egg, пост которого стал самым популярным в соцсети, опубликовал новую фотографию — теперь на знаменитом курином яйце появилась трещина.
Обновлено в 08:55
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Samsung Galaxy S10+ оснастят аккумулятором на 4000 мАч
Samsung Galaxy S10+ оснастят аккумулятором на 4000 мАч, экраном размером 6,4 дюйма, чипсетом Snapdragon 855.
Обновлено в 09:01
Музыка
Архив омской панк-группы «Гражданская оборона» выставляют на торги
Архив состоит из рукописей, автографов, документов, аудио и видео пленок, фотографий Егора Летова и «Гражданской Обороны» за 1980-2000-е годы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Польше начались похороны убитого мэра Гданьска
Обновлено в 06:23
Спорт
Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира
Обновлено в 08:35
Происшествия
Адвокат Уилана заявил о возможности его выхода под залог
Адвокат Владимир Жеребенков, который представляет интересы задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана, рассказал о возможном выходе своего клиента под залог.
Обновлено в 08:21
Авто
Tesla заявила о намерении сократить 7% сотрудников
Как отметил Маск, теперь для того, чтобы сохранить стоимость автомобилей на уровне 35 000 долларов США, а также получать прибыль от продаж, необходимо сократить штат сотрудников на 7%. Как отметил генеральный директор компании, эта мера является крайней, но вынужденной.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В девятиэтажном доме в Архангельске произошел хлопок газа
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Арбенину выписали из больницы после сердечного приступа
Обновлено в 07:12
Спорт
РУСАДА не ввело более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS, говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставленному в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 03:53
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей
По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено 17 января в 19:31
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей
Боеприпасы на сумму более 1,3 миллиона рублей велел вывезти с полигона и выбросить в болото командир одной из камчатских воинских частей, чтобы создать видимость хорошо проведенных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей
В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Во Владимире водитель иномарки умер за рулем и сбил насмерть пешехода
Полиция выясняет обстоятельства ДТП во Владимире, где умерший за рулем водитель сбил насмерть пешехода, сообщил в субботу РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 09:00