Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 маяРоссийская газета 05:34

Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проведут 14 мая переговоры в Сочи. Об этом проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая

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