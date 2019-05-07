Путин может встретиться с Помпео 14 мая в СочиКоммерсантъ 07:20

Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.

Президент России Владимир Путин может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи, куда американский дипломат приедет ради анонсированной ранее встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Путин может встретиться с Помпео 14 мая в Сочи

Происшествия Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево» Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Политика Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.

Армия и оружие Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Футбол «Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Политика Лавров поставил на место журналиста CNN Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту американского телеканала CNN.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Происшествия Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).

Происшествия Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Общество Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Общество В РФ упростят правила установления инвалидности Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.

Авто Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер» В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Политика Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру, куда он был вызван в связи с появившимися к нему вопросами по делам о евромайдане.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.

Шоу-бизнес Алена Водонаева оказалась под капельницей Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.

Здоровье В России заработали новые правила диспансеризации «Совершенно секретно»: В России с понедельника вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профессиональных осмотров.

Экономика Минэкономразвития прогнозирует снижение годовой инфляции до 5% в мае Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3%, а в годовом исчислении снизится до 5,0–5,1%, говорится в материалах министерства.

Политика Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».