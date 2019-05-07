Политика
Путин может встретиться с Помпео 14 мая в СочиКоммерсантъ 07:20
Президент России Владимир Путин может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи, куда американский дипломат приедет ради анонсированной ранее встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
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Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:20
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