Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мираRT на русском 07:38
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
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Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России
Реальное времявчера в 11:16
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
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