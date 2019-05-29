Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мираRT на русском 07:38

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

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