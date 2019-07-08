Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания.

Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times. Экклстоун выразил мнение, что у российского президента получилось бы управлять Европой куда лучше, чем у нынешних лидеров стран.

Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун

Экономика Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.

Политика Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.

Политика Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.

Музыка Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями.

Политика В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Кино Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.

Футбол Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом» В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.

Игры «Это всё он»: в скандале с G2A открываются новые грани Казалось бы, как инди-разработчики, так и платформа G2A, против которой они выступают, давно уже выложили все карты на стол.

Политика Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.

Политика Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.

Игры Синдел появится в Mortal Kombat 11 В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.

Происшествия В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Происшествия Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Гаджеты На аукцион выставили инструкцию от компьютера Apple I за 10 тысяч долларов Онлайн-аукцион RR выставил лот с инструкцией от Apple I, его стоимость составляет 9422 доллара, а следующая ставка начинается от 10 тысячи долларов.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество Названы регионы России с самыми высокими доходами населения Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Происшествия Суд продлил домашний арест Майкла Калви "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.

Здоровье СМИ: В Великом Новгороде массово уволились детские отоларингологи Уволенный в июне заведующий ЛОР-отделением больницы Руслан Уразгалиев считает, что руководство стремится перевести как можно больше работников на совместительство, чтобы средняя зарплата не была столь печальна в отчетах.

Общество Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий.