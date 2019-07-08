Политика
Путин мог бы править Европой, считает ЭкклстоунГазета.Ru 14:34
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times. Экклстоун выразил мнение, что у российского президента получилось бы управлять Европой куда лучше, чем у нынешних лидеров стран.
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Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания.
— Берни Экклстоун, британский бизнесменРИА Новости 11:23
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