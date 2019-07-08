Политика

Путин мог бы править Европой, считает ЭкклстоунГазета.Ru 14:34

Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times. Экклстоун выразил мнение, что у российского президента получилось бы управлять Европой куда лучше, чем у нынешних лидеров стран.
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Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун

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Политика

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Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России

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«Бавария» готова заплатить за переход Хенрихса 25 млн евро, но в «Монако» рассчитывают выручить с продажи футболиста на 10 млн евро больше — 35 млн евро.
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Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
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Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Глава Минюста США намерен поддержать Мюллера, если тот не захочет выступать в Конгрессе

Министр юстиции США Уильям Барр поддержит спецпрокурора Роберта Мюллера в случае, если тот не захочет выступать на открытом заседании комитетов в Палате представителей Конгресса США.
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Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
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В Японии продолжает развиваться частный космический бизнес, ярким доказательством чего должен стать очередной, четвертый по счету запуск ракеты МОМО, созданной частной компанией.
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В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
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Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
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Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
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Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
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Сторонник теорий заговора изучил снимки NASA, сделанные их марсоходом Curiosity, и нашел на одном из них странный объект.
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Берни Экклстоун
Британский бизнесмен
Английский бизнесмен, в настоящее время почетный президент FOM и FOA. Также владеет долей компании «Альфа Према», материнской компании группы компаний Формула-1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы-1 в целом. Также являлся совладельцем футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» до продажи его Тони Фернандесу - главе авиакомпании Air Asia и бывшему владельцу команды Caterham F1.
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