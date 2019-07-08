Политика
Путин мог бы править Европой, считает ЭкклстоунГазета.Ru 14:34
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times. Экклстоун выразил мнение, что у российского президента получилось бы управлять Европой куда лучше, чем у нынешних лидеров стран.
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Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Политика
Спикер Госдумы сформулировал пять задач межпарламентского диалога
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сформулировал пять задач межпарламентского диалога, в их числе — большие возможности межпарламентского сотрудничества в совместном противодействии глобальным угрозам.
Обновлено в 17:00
Общество
Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России
Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.
Обновлено вчера в 04:50
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Футбол
«Бавария» хочет подписать одноклубника Головина по «Монако»
«Бавария» готова заплатить за переход Хенрихса 25 млн евро, но в «Монако» рассчитывают выручить с продажи футболиста на 10 млн евро больше — 35 млн евро.
Обновлено в 17:26
Энергетика
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Политика
Глава Минюста США намерен поддержать Мюллера, если тот не захочет выступать в Конгрессе
Министр юстиции США Уильям Барр поддержит спецпрокурора Роберта Мюллера в случае, если тот не захочет выступать на открытом заседании комитетов в Палате представителей Конгресса США.
Обновлено в 19:05
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Космос
13 июля японская частная компания запустит ракету МОМО
В Японии продолжает развиваться частный космический бизнес, ярким доказательством чего должен стать очередной, четвертый по счету запуск ракеты МОМО, созданной частной компанией.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Культура
Сергей Шнуров стал новым ведущим шоу «Форт Боярд»
Ранее Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда». Отмечается, что его место в группе планирует занять известный шоумен Стас Борецкий.
Обновлено в 09:21
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Политика
Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne
Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Наука
Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул
Обновлено в 17:04
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 19:45
Космос
Уфологи на снимках марсохода Curiosity нашли «марсианскую птицу»
Сторонник теорий заговора изучил снимки NASA, сделанные их марсоходом Curiosity, и нашел на одном из них странный объект.
Обновлено в 03:24
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46