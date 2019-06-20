Путин лично проконтролирует ход мусорной реформыГазета.Ru 08:27

Путин подчеркнул, что люди должны почувствовать изменения уже сейчас, а обоснованность роста тарифов в регионах проверит ФАС. Цена мусора Жители регионов пожаловались во время "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на увеличение коммунальных платежей после старта мусорной реформы.

Происшествия СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.

Политика Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

Армия и оружие Самая большая АПЛ прошла морские испытания Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Кино Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов» По данным издания Belfast Telegraph, производство первого из пяти заявленных приквелов "Игры престолов" стартовало в Северной Ирландии.

Политика Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Финансы Курс евро обновил минимум 2019 года Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Экономика Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75% Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.

Политика Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.

Космос «Тройная» миссия ESA отправится на охоту за долгопериодической кометой Европейское космическое агентство определилось с перспективной миссией F-класса: проект Comet Interceptor использует три аппарата, которые должны перехватить комету из дальних окраин Солнечной системы.

Политика Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Происшествия В Химках выясняют обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна В подмосковном городе Химки проводят доследственную проверку после гибели 7-летнего мальчика в результате падения из окна.

Политика Путин оценил перспективы переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Кунис и Кутчер ответили на слухи о расставании Кутчер и Кунис решили это «подтвердить». Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида.

Политика Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.

Политика Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.

Шоу-бизнес Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.

Экономика Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.

Политика Путин ответил на вопрос о фейковых новостях Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.

Политика Зеленский начал увольнения и реорганизацию Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".

Экономика Медведев предложил существенно повысить пособие по уходу за ребенком Глава кабмина России Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности.

Общество Восемь новгородских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов Не нужно бояться ЕГЭ, – говорит Софья Егорова. По физике высший балл получил выпускник гимназии №4 Аким Каленюк.