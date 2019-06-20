Политика
Путин лично проконтролирует ход мусорной реформыГазета.Ru 08:27
Путин подчеркнул, что люди должны почувствовать изменения уже сейчас, а обоснованность роста тарифов в регионах проверит ФАС. Цена мусора Жители регионов пожаловались во время "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на увеличение коммунальных платежей после старта мусорной реформы.
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В правительстве подвели первые итоги мусорной реформы и рассказали о планах
7 канал Красноярсквчера в 20:30
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
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