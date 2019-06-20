Политика

Путин лично проконтролирует ход мусорной реформыГазета.Ru 08:27

Путин подчеркнул, что люди должны почувствовать изменения уже сейчас, а обоснованность роста тарифов в регионах проверит ФАС. Цена мусора Жители регионов пожаловались во время "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на увеличение коммунальных платежей после старта мусорной реформы.
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Путин лично проконтролирует ход мусорной реформы

Коммерсантъ07:21

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7 канал Красноярсквчера в 20:30

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Эхо Москвы06:30

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RT на русском06:25

Путин возьмет под личный контроль ход мусорной реформы

РБК06:55
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
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Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
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Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

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«Тройная» миссия ESA отправится на охоту за долгопериодической кометой

Европейское космическое агентство определилось с перспективной миссией F-класса: проект Comet Interceptor использует три аппарата, которые должны перехватить комету из дальних окраин Солнечной системы.
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Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

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Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
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В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
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В Химках выясняют обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна

В подмосковном городе Химки проводят доследственную проверку после гибели 7-летнего мальчика в результате падения из окна.
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Путин оценил перспективы переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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Кунис и Кутчер ответили на слухи о расставании

Кутчер и Кунис решили это «подтвердить». Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида.
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Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
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Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой

С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.
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Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.
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Путин ответил на вопрос о фейковых новостях

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Обновлено в 08:24
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Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
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Не нужно бояться ЕГЭ, – говорит Софья Егорова. По физике высший балл получил выпускник гимназии №4 Аким Каленюк.
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Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
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