Экономика
Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое маслоRambler News Service 02 августа в 13:39
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка Африки
Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
Обновлено в 05:33
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
Как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»
Ключевым эпизодом матча «Зенит» — «Краснодар» стал автогол Дугласа Сантоса, после которого большинство решений арбитра Алексея Еськова было принято в пользу хозяев.
Обновлено в 06:34
Общество
Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".
Обновлено в 06:25
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В дагестанском селе обнаружено девять самодельных бомб
Обновлено в 00:18
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20
В результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль-Пасо (американский штат Техас) погибли не менее 20 человек, заявил CNN вице-губернатор штата Дэн Патрик.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.
Обновлено в 04:06
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Футбол
«Зенит» — это исключение из правил». Виллаш-Боаш сравнил подготовку к сезону в «Зените» и «Марселе»
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш сравнил подготовительные процессы к сезону во французской команде и «Зените».
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
СК возбудил дело против ФБК Навального об отмывании 1 млрд рублей
Дело возбуждено по факту отмывания 1 миллиарда рублей, полученных из-за рубежа преступным путем.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Игры
Roblox достигла 100 миллионов активных игроков в месяц
Разработчики из Roblox Corporation на своём официальном сайте сообщили, что Roblox достигла 100 млн активных игроков в месяц, из которых 40% женщины.
Обновлено в 03:18
Музыка
Наташа Королева спела песню на казахском языке вместе с Беркутом
Артистке пришлось не просто, так как песня поется на казахском языке.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.
Обновлено в 04:04
Кино
Умер обладатель премии «Оскар» режиссер-документалист Пеннебейкер
Американский режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер умер 1 августа в своем доме в Лонг-Айленде в возрасте 94 лет.
Обновлено в 00:32
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Путешествия
Эксперты рассказали, сколько россиян готовы путешествовать в одиночку
Примерно четверть опрошенных никогда не совершали турпоездок без попутчиков и не хотят даже пробовать такой вид отдыха.
Обновлено в 06:26
Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон выведет Соединенное Королевство из Евросоюза до 31 октября, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия, считает советник главы кабмина Доминик Каммингс.
Обновлено вчера в 20:23