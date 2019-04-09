Путин иронично ответил на вопрос о встрече с ТрампомiReactor 12:07

У нас есть хорошая книга "12 стульев" — и там есть фраза "Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил". Решение должно созреть.

Глава РФ вспомнил цитату из книги «12 стульев», в которой из уст героя звучала фраза «приезжайте в гости, старушка мама будет очень рада», а адреса, куда нужно прибыть, персонаж так и не оставил. Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.

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