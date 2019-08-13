Политика
Путин и строители «Тавриды» разошлись в данных о длине трассыРБК 17:23
Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. «Хочу вас заверить, что в декабре следующего года трасса «Таврида» будет сдана в эксплуатацию на полное развитие в комплексе», — заявил Путину Абрамов. В начале встречи Путин и руководители строительства разошлись в данных о длине трассы.
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