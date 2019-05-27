Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в ЕкатеринбургеТелеканал 360° 06:05
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Владимир Путин обсудил с патриархом Кириллом строительство храма Святой Екатерины
Екатеринбург Онлайн05:45
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Транспорт
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«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
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Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
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Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент
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Обновлено вчера в 22:07
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В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
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Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
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Советник украинского лидера по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
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Рынок страхования жизни упал впервые за 10 лет, сообщил на конференции председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин.
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Заключенные одесской колонии устроили бунт
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Политика
США отказались заключать торговую сделку с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
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Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Политика
Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы
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Обновлено вчера в 18:18
Политика
В Кремле сожалеют о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу
Кремль сожалеет о выходе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
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Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
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В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
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Самолет из Китая совершил аварийную посадку в Пулково
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Дагестане три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает МВД региона.
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