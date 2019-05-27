Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в ЕкатеринбургеТелеканал 360° 06:05

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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На встрече президента с патриархом обсуждалась ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

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Песков: Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

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Путин обсудил с патриархом Кириллом ситуацию вокруг сквера в Екатеринбурге

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Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

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Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

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Екатеринбург Онлайн05:45

Путин и патриарх Кирилл обсудили вопрос о Храме-на-Драме в Екатеринбурге

ТагилСити.ру06:37
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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