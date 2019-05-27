Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили строительство храма в ЕкатеринбургеУралинформбюро 07:09
В ночь на 13 мая в сквере на Октябрьской площади был установлен забор, что спровоцировало серию несанкционированных протестных акций, напоминает "Уралинформбюро". На ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который предложил провести опрос горожан о месте строительства храма.
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Владимир Путин обсудил с патриархом Кириллом строительство храма Святой Екатерины
Екатеринбург Онлайн05:45
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