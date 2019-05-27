Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в ЕкатеринбургеТелеканал 360° 06:05

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путин обсудил с патриархом Кириллом ситуацию вокруг сквера в Екатеринбурге

URA.Ru05:26

На встрече президента с патриархом обсуждалась ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Эхо Москвы05:51

Песков: Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

RT на русском05:47

Владимир Путин обсудил с патриархом Кириллом строительство храма Святой Екатерины

Екатеринбург Онлайн05:45

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Интерфакс05:41

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

РИА Новости05:37

Песков: Путин и патриарх Кирилл на встрече затрагивали тему храма в Екатеринбурге

ТАСС06:01
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Футбол

«Тамбов» покинули трое игроков

«Тамбов» покидают трое футболистов — вратарь Денис Вавилин, защитники Александр Горбатюк и Евгений Овсиенко.
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Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский" Клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы, большинство из них уже были проданы Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр организации.
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Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Общество

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
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Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Наука

Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом

Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
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Хоккей

Журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ

Финский журналист Филип Саксен съел статью из газеты, в которой критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Религия

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

Обновлено в 04:42
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy M40 выйдет 11 июня

Цены пока нет, но стало известно, что данную модель в Индии представят 11 июня.
Обновлено в 10:24
Экономика

В Челябинской области планируется создать министерство промышленности

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Майнц» объявил о переходе защитника «Баварии» Майера

«Майнц» на официальном сайте объявил о переходе защитника мюнхенской «Баварии» Джонатана Майера.
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Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Кино

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Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Футбол

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвёртое место в списке бомбардиров итальянской футбольной Серии А, забив 21 мяч за сезон.
Обновлено в 03:15
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Авто

УАЗ обновил комплектации внедорожника «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод обновил комплектации внедорожника «УАЗ Патриот», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Известия» 27 мая.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Общество

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Политика

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

Опасность новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков до сих пор сохраняется, заявил глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 12:48
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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