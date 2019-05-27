Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в ЕкатеринбургеРИА Новости 05:37
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Владимир Путин обсудил с патриархом Кириллом строительство храма Святой Екатерины
Екатеринбург Онлайн05:45
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