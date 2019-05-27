Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в ЕкатеринбургеРИА Новости 05:37

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Политика Гитанас Науседа выиграл президентские выборы в Литве Бывшая министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, претендовавшая на пост президента республики, признала свое поражение и поздравила с победой второго кандидата — Гитанаса Науседу.

Политика Кремль прокомментировал выход Медведчука из переговоров по Донбассу Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу недавнего заявления председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о прекращении переговоров с Россией по Донбассу.

Политика Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».

Шоу-бизнес Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.

Авто В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.

Экономика Госдолг Украины на конец апреля вырос до $79,82 млрд Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос $1,51 млрд и составил на конец апреля 79,82 млрд.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Хоккей Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.

Кино Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Футбол Футболист Джикия написал пост о нелюбви болельщиков «Спартака» Защитник "Спартака" Георгий Джикия оставил сообщение в Instagram о том, что болельщики клуба не могут отвернуться от команды в трудный момент.

Шоу-бизнес Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.

Общество Финские учителя пожаловались на Рамадан Финские школьные учителя пожаловались, что суровые правила исламского поста в священный месяц Рамадан негативно сказываются на успеваемости учеников-мусульман.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Общество Роскомнадзор потребовал от саратовского депутата удалить с YouTube видео о протестах в Екатеринбурге Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил письмо от YouTube, который уведомил его о требовании Роскомнадзора удалить его видео о протестах в Екатеринбурге.

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Футбол Силвиньо возглавил «Лион», Жуниньо стал спортивным директором клуба Жуниньо играл за Лион с 2000 по 2009 год, проведя более 300 матчей. Ранее Лион не стал продлевать контракт с тренером Бруно Женезио.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.