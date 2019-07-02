Энергетика

Путин и Зубков обсудили перспективы рынка газомоторного топлива в РФПолитика Сегодня 07:31

Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в стране.
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«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

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Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

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Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

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Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

News.ru07:15

Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

ТАСС06:53

Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

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Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году

РИА Новостивчера в 03:54
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
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Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год

Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
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Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
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При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
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Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Пользователь клуба технологического издания CNews Денис Савельев провел эксперимент по использованию приобретенной с рук сим-карты одного из операторов «Большой четверки», и опытным путем установил, что резонансный закон о блокировке анонимных сим-карт в России на самом деле не исполняется.
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Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
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Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

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Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве

Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
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«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
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Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
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Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно уводить генерального прокурора Юрия Луценко и освободить от должности министра иностранных дел Павла Климкина, сообщается на официальном сайте украинского президента.
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Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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