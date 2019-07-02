Энергетика
Путин и Зубков обсудили перспективы рынка газомоторного топлива в РФПолитика Сегодня 07:31
Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в стране.
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Культура
Архитекторы назвали лучший дом мира
Обновлено в 04:10
Наука
Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год
Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
Обновлено в 20:09
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Наука
5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики
Виталий Егоров "Делай космос !", 16 + Покорители далеких планет часто становятся героями книг или фантастических фильмов.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено вчера в 21:37
Технологии
Оператора связи уличили в бойкоте закона о блокировке анонимных сим-карт
Пользователь клуба технологического издания CNews Денис Савельев провел эксперимент по использованию приобретенной с рук сим-карты одного из операторов «Большой четверки», и опытным путем установил, что резонансный закон о блокировке анонимных сим-карт в России на самом деле не исполняется.
Обновлено в 16:46
Политика
Украина и Канада договорились о поставках оружия
Обновлено в 19:29
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве
Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей
Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
Обновлено в 18:12
Политика
Зеленский снова потребовал уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно уводить генерального прокурора Юрия Луценко и освободить от должности министра иностранных дел Павла Климкина, сообщается на официальном сайте украинского президента.
Обновлено в 08:59
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Хабаровске двое детей травмировались на карусели
Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.
Обновлено в 14:16
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Хоккей
Защитник СКА подписал контракт с «Сан-Хосе»
21-летний хоккеист питерского СКА подписал с "акулами" стандартный контракт новичка.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45