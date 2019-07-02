Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в стране.

Путин и Зубков обсудили перспективы рынка газомоторного топлива в РФ

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