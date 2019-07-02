Энергетика

Путин и Зубков обсудили перспективы рынка газомоторного топлива в РФПолитика Сегодня вчера в 07:31

Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в стране.
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Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:44

«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

РБКвчера в 10:23

Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

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Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

ТВ Центрвчера в 07:49

Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

News.ruвчера в 07:15

Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

ТАССвчера в 06:53

Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

REGNUMвчера в 07:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
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Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

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Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России

В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:49
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
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Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

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Общество

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Как рассказал советник мэра по градостроительству Владислав Фролов, еще 8 лет назад были обследованы жилые дома в Черемушках, которые строились в начале и середине 60-х годов прошлого века с показателем сейсмики до 7 баллов.
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Шоу-бизнес

Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры

Обновлено в 02:25
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено вчера в 10:43
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в подделке миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Зауралье осудят поджигательницу жилых домов

В Курганской области перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в семи поджогах жилых домов и надворных построек.
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Политика

Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:45
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Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
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Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов

На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
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Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полёты между двумя странами.
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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