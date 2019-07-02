Энергетика

Путин и Зубков обсудили перспективы рынка газомоторного топлива в РФПолитика Сегодня вчера в 07:31

Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в стране.
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Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:44

«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

РБКвчера в 10:23

Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

REGNUMвчера в 07:45

Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

ФАНвчера в 07:23

Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

News.ruвчера в 07:15

Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

ТАССвчера в 06:53

Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

ТВ Центрвчера в 07:49
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Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Глава МИД Канады процитировала Путина на встрече с Зеленским

Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Отца Меган Маркл сочли опасным для ее сына

Почти два месяца уже прошло с того момента, как герцогиня Меган Маркл подарила своему супругу принцу Гарри первенца, сына Арчи.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в подделке миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено вчера в 08:44
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено вчера в 21:04
Спорт

Екатеринбург примет Универсиаду-2023

Исполком Международной федерации университетского спорта одобрил заявку Екатеринбурга на право принять Всемирную летнюю универсиаду 2023 года, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 обусловлена преимуществами комплексов перед западными аналогами, сообщается в материале немецкой газеты Deutsche Welle, пишет «Звезда».
Обновлено вчера в 03:43
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Здоровье

Ученые назвали опасные пищевые привычки

Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:09
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия

В Хабаровске двое детей получили травмы, катаясь на карусели

Обновлено вчера в 22:55
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей

Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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