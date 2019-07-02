Энергетика

Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топливаNews.ru вчера в 07:15

Президент Владимир Путин провёл официальную встречу с председателем совета директоров корпорации «Газпром» Виктором Зубковым. Темой разговора были перспективы развития рынка газомоторного топлива в России.
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Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:44

Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

REGNUMвчера в 07:45

Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

ТВ Центрвчера в 07:49

Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

ФАНвчера в 07:23

Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

News.ruвчера в 07:15

Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

ТАССвчера в 06:53

«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

РБКвчера в 10:23
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Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат

Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Общество

«Синтоловый качок» просит деньги на операцию для спасения рук

Обновлено вчера в 18:07
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области

На территории трех районов Иркутской области остается подтопленным 31 поселок, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В 51 субъекте РФ отменены штрафы за несвоевременное освоение субсидий

Штрафы за несвоевременное освоение субсидий отменены в 51 регионе России.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Где может находиться кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, укравшая 23 млн рублей: Список версий

Редакция UfacityNews.ru составила подборку существующих версий местонахождения Луизы Хайруллиной.
Обновлено 01 июля в 21:49
Спорт

WADA сочло подозрительными анализы почти 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проанализировало данные Московской лаборатории и предположило, что антидопинговые правила могли нарушить 298 участников сборной России.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Дерипаска раскрыл детали тайных переговоров с ФБР

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал американскому изданию The Hill о том, что в 2016 году общался с тремя сотрудниками ФБР.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.
Обновлено в 00:12
Здоровье

Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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