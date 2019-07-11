Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе Киева. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

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