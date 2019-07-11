Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефонуКоммерсантъ 12:01
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе Киева. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari
По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого.
Обновлено в 16:37
Авто
В России подорожали сразу 4 модели Kia
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Футбол
Кудряшов пополнил состав «Сочи»
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ".
Обновлено в 19:09
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Технологии
МТС развернется на 360 градусов
МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено в 18:31
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР
Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным.
Обновлено в 18:44
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Бузова не может ходить: травма на «Форт Боярд»
Певица Ольга Бузова в ходе съемок в популярном телешоу "Форт Боярд" получила травму. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 03:06
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Политика
Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде
"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 20:32
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован
МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено в 20:30
Космос
Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли
Обновлено вчера в 21:30
Игры
Первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare покажут сегодня
Обновлено в 04:06
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Кино
Дуэйн Джонсон показал трюки из «Хоббса и Шоу»
Обновлено в 03:38
Наука
Древнейшие человеческие останки найдены в Греции
Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено в 07:37