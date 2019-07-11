Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефонуКоммерсантъ 12:01

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе Киева. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.
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Путин впервые поговорил с Зеленским

РИА Новости20:19

Путин и Зеленский по телефону условились продолжать контакты в нормандском формате

ТАСС11:57

Путин впервые поговорил с Зеленским

РБК12:24

Президенты России и Украины провели первый телефонный разговор

Эхо Москвы12:07

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Ведомости12:01

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Коммерсантъ12:01

Как прошли телефонные переговоры Путина и Зеленского

RT на русском15:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari

По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого.
Обновлено в 16:37
Авто

В России подорожали сразу 4 модели Kia

Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Футбол

Кудряшов пополнил состав «Сочи»

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ".
Обновлено в 19:09
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Обновлено в 19:11
Происшествия

Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Авто

Минпромторг не обложил «налогом на роскошь» Bugatti за 120 млн рублей

Обновлено в 13:51
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Технологии

МТС развернется на 360 градусов

МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено в 18:31
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР

Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным.
Обновлено в 18:44
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Бузова не может ходить: травма на «Форт Боярд»

Певица Ольга Бузова в ходе съемок в популярном телешоу "Форт Боярд" получила травму. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 03:06
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Политика

Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде

"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 20:32
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 16:00
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено в 20:30
Космос

Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Игры

Первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare покажут сегодня

Обновлено в 04:06
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Дело возбуждено после вспышки кишечной инфекции под Хабаровском

Обновлено в 01:23
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Кино

Дуэйн Джонсон показал трюки из «Хоббса и Шоу»

Обновлено в 03:38
Наука

Древнейшие человеческие останки найдены в Греции

Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено в 07:37
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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