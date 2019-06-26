Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в КремлеГазета.Ru 09:13

Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20, передает ТАСС. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп встретятся 28 июня.
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Подробнее о событии

Ушаков: Путин на G20 выступит против торговых барьеров и поддержит усиление роли ВТО

ТАСС09:22

Кремль: встреча Путина и Трампа пройдет в Осаке 28 июня

Дождь09:12

Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Газета.Ru09:40

Путин и лидер Египта обсудят на G20 полное возобновление авиасообщения

RT на русском09:44

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

РБК09:39

Путина на G20 будут сопровождать представители правительства и бизнесмены

РИА Новости09:29

Названа дата встречи Путина и Трампа

VSE42 Новостивчера в 01:49
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Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Общество

Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше

За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Обновлено в 03:22
Здоровье

В Краснодарском крае дополнительно выделят 854 млн рублей на лекарства льготникам

Как 26 июня сообщает пресс-служба Заксобрания края, на выполнение мероприятий программы в текущем году добавляется 980,4 млн рублей из средств регионального бюджета.
Обновлено в 08:46
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Общество

Мантуров объяснил большие траты на командировки

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика

Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.
Обновлено в 08:54
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину

Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 05:16
Политика

Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской

Мир российского кино и театра понес очередную потерю - не стало знаменитой актрисы и матери Михаила Ефремова - Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Известная бизнесвумен Виктория Демидова во второй раз стала мамой

Вчера, 25 июня, у известной бизнесвумен Виктории Демидовой произошло радостное и волнующее событие – в одной из клиник Майами она родила второго ребенка – сына, отцом которого является Сергей Бойцов, о чем тут же сообщила своим почитателям, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную прямо в больнице.
Обновлено в 06:37
Спорт

МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:00
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
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