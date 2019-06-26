Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в КремлеГазета.Ru 09:13

Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20, передает ТАСС. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп встретятся 28 июня.

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

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