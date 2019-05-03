Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговорРИА Новости 13:04
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
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У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 13:18
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