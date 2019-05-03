Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговорРИА Новости 13:04

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
Читать в источнике
Дональд Трамп
У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 13:18

Подробнее о событии

Путин и Трамп обсудили возможное новое ядерное соглашение

Коммерсантъ13:06

Трамп дал оценку разговору с Путиным

Газета.Ru13:42

В Белом доме заявили, что встреча Трампа с Эрдоганом пока не запланирована

ТАСС13:52

Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

РБК13:33

Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

RT на русском13:46

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Lenta.ru13:17

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости13:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:02, Ашберн

Трамп дозвонился до Путина

Вести.UZ13:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Происшествия

В Краснодаре загорелся парк на площади 1 га

Обновлено в 13:59
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать

Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено 01 мая в 11:03
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов

Обновлено в 04:05
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Наука

Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр

Заявление было сделано руководителем проекта Цзинь-Шан Чжао и опубликовано в научном журнале PLOS Computational Biology.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Организаторы первомайской колонны пожаловались на полицию в СКР и прокуратуру

Организаторы марша «Свободному Петербургу – свободные выборы» пожаловались в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет на полицию, которая разогнала оппозиционную колонну на шествии 1 мая.
Обновлено в 11:17
Музыка

Лазарев: сдал кровь на национальность перед Евровидением-2019

Певец Сергей Лазарев, который с песней Scream будет представлять Россию на "Евровидении" в мае, рассказал, что ему пришлось сдать кровь перед выступлением.
Обновлено вчера в 05:42
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Экономика

Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%

Украинский экспорт в Россию в январе-марте 2019 года снизился на 16,4% а его доля в общем объеме экспорта уменьшилась до 5,3%, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Технологии

Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Общество

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

По словам женщины, Подъяпольского госпитализировали в одну из московских больниц.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Общество

Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники

Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Обновлено в 01:18
Футбол

Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.
Обновлено в 11:33
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное